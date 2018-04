Torino, vive senza documenti da 25 anni: la moglie lo ritrova sul giornale

Per l'anagrafe non esiste da almeno 25 anni. Nessuna carta d'identità, nessuna tessera sanitaria, nessun telefono, nessuna patente. E' la storia di un uomo nato e cresciuto a Torino , che di fatto vive in Liguria, raccontata da La Stampa. E guardando la foto dell'articolo una 53enne, Giuseppina Giacchino, lo ha riconosciuto. "L'uomo fantasma è mio marito. Voglio solo che venga un giorno a Torino per mettere una firma sulle carte del divorzio".

"Quell'uomo è mio marito. Si chiama Ivano Stellato, è nato il 25 aprile del 1963. Ci siamo sposati il 2 luglio di 35 anni fa. Non chiedo soldi, né che si assuma le responsabilità di padre verso il figlio, che ha abbandonato quando aveva nove anni", racconta la donna al quotidiano torinese. "Ha sofferto tanto, adesso vuole solo dimenticare", spiega la madre.



Gioacchina vuole solo riprendere in mano la propria vita a distanza di così tanto tempo. "Quello che voglio è la mia libertà. E solo Ivano me la può restituire. Io adesso ho da tempo un nuovo compagno. Vorremmo sposarci". Secondo la donna, Ivano è scappato da Torino per la stessa ragione che ha portato alla fine burrascosa della nostra relazione: le donne. E, evidentemente, non è mai riuscito a mettere la testa a posto.



Mentre lui aveva detto di essere scappato in Inghilterra per problemi con la legge del fratello e per una brutta malattia della madre. Poi tornato in Italia, si era trasferito in Liguria per ricominciare da zero. "Si è messo con un'altra signora - prosegue la moglie - che evidentemente ha creduto alla sua storia di fantasma, lo ha accolto nella sua casa e da cui ha avuto anche un figlio". Ora la donna si è rivolta ai carabinieri per essere aiutata a rintracciare il marito.