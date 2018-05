Torino, uomo uccide l'ex moglie poi tenta il suicidio in un parcheggio

Un uomo ha sparato alla ex moglie, uccidendola, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso tentando il suicidio. E' successo in un parcheggio di Rivoli, alle porte di Torino. La vittima e l'omicida, entrambi 75enni, erano separati e tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'accaduto ci sarebbero alcuni dissidi familiari. Non risultano tuttavia denunce della donna in merito a precedenti violenze dell'ex marito nei suoi confronti.