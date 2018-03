Torino, ufficio Comune nega atto di nascita di gemelli da coppia gay

Un ufficio del Comune di Torino ha negato la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri: l'atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato esteso all'altro genitore. Palazzo Civico precisa che "le indicazioni date agli uffici erano di eseguire la trascrizione senza indugio. E' una questione tecnica che affronteremo e risolveremo".