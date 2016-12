Torino,truffavano anziani:8 arresti

07:43 - Si spacciavano per addetti di aziende di acqua, luce e gas e, dopo avere conquistato la loro fiducia, truffavano gli anziani che li accoglievano in casa rubando loro i codici dei bancomat. Poi utilizzavano un negozio di abbigliamento per prelevare somme tra 400 e 2mila euro con le carte clonate alle vittime. Otto italiani, che componevano la presunta banda, sono stati arrestati dai carabinieri di Torino. Numerosi i colpi messi a segno.