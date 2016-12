Torino, troppa nebbia: deviati voli

Cinque voli in arrivo all'aeroporto di Torino Caselle sono stati deviati su altri scali del nord Italia per la fitta nebbia che dal pomeriggio è calata sul capoluogo piemontese e sulla provincia. La visibilità sulla pista è di soli 150 metri e, anche se lo scalo è sempre rimasto aperto, alcuni piloti e alcuni aerei non avevano l'abilitazione necessaria all'atterraggio. Regolari le partenze.