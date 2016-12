Torino, torrentista inglese non riemerge dopo cascata:via a ricerche

Una torrentista inglese risulta dispersa nel Torinese. La donna è scomparsa sotto la cascata di Noasca, sulle montagne del Gran Paradiso. Era in compagnia di altri appassionati di canyoning e potrebbe essere stata intrappolata in un gorgo. Nelle ricerche è impegnata una squadra specializzata del Soccorso Alpino. Portato in salvo, praticamente illeso, un compagno di discesa della donna. Ad avvertire i soccorritori è stato un altro torrentista.