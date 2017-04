Torino, tecnico Italdesign muore in galleria del vento Pininfarina

Un tecnico del Centro Stile Italdesign è morto nella Galleria del Vento Pininfarina a Grugliasco, nel Torinese, mentre stava effettuando prove di dinamica su un modello di auto. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. "Si può morire di lavoro anche in aziende moderne e tecnologicamente avanzate. Occorre accertare rapidamente tutte le eventuali responsabilità", ha commentato Federico Bellono, segretario generale della Fiom torinese.