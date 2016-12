Torino, taxi si rifiuta di caricare carrozzina: Luca Pancalli resta a terra

Si è rifiutato di caricare la carrozzina e gli ha negato la corsa. E' successo martedì a Torino. Protagonista involontario di questo episodio il Presidente del Comitato Paralimpico, che era in città per una riunione della giunta del Coni. Al termine si è recato a prendere un taxi, di fronte alla sede del Comune, dove ha trovato un tassista che lo ha lasciato a terra, dicendo: "Non carico carrozzine". Il numero uno del Coni Malagò chiede provvedimenti.