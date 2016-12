Svolta nell'inchiesta sulla donna caduta durante una crociera nei fiordi norvegesi: non è stato il fidanzato a spingerla nelle gelide acque del porto di Flam il 19 luglio scorso. Sono infatti emersi alcuni elementi che scagionerebbero il compagno Giovanni Pia, inizialmente indagato per tentato omicidio: una coppia di turisti ha visto da un oblò l'uomo mentre afferrava per i capelli Laura Stuardo, aggrappata alla balaustra della balconata, nel tentativo di salvarla.