Torino, stanze segrete per spiare i clienti: denunciato titolare B&B

Per spiare e filmare i clienti aveva creato tre stanze segrete, nascoste da finti armadi con fori camuffati da serrature: il titolare di un Bed&Breakfast di Torino è stato denunciato dai carabinieri, che hanno sequestrato l'immobile. Decine sono le persone spiate; le indagini devono chiarire se lo scopo fosse di natura estorsiva, per ricattare coppie clandestine, oppure se l'uomo fosse un "semplice" guardone.

A far scattare le indagini è stata la denuncia di una vittima. L'uomo ha raccontato ai Carabinieri di aver affittato una camera per tre ore, dalle 20.30 alle 23.30, per un costo di 19-20 euro e di aver notato una serie di luci nella parte superiore dell'armadio. Dopo aver udito alcuni rumori sospetti durante la notte, la coppia ha scoperto un pannello dietro l'armadio che apriva su un'altra stanza.



La successiva perquisizione degli investigatori ha permesso di individuare le tre stanze segrete utilizzate per filmare i clienti, tutte attrezzate con sedie e cuscini.