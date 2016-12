Torino, sodomizzato con un attrezzo sportivo da un amico: grave 15enne

19:22 - Un 15enne è in gravi condizioni all'ospedale di Pinerolo (Torino), dove è stato operato d'urgenza all'intestino retto lesionato da un attrezzo sportivo. Si sarebbe trattato dello scherzo, finito male, di un amico in palestra. I due stavano eseguendo lo "squat", un esercizio per i muscoli delle gambe, che consiste nell'accosciarsi piegando le ginocchia, quando uno dei due ha posizionato l'attrezzo sportivo, simile a un bastone, sotto l'altro.

La vittima è stata trasportata all'ospedale di Pinerolo in condizioni inizialmente gravissime per la perforazione dell'intestino retto e per la conseguente emorragia. A salvargli la vita l'intervento chirurgico del dottor Donato Sacco, primario dell'ospedale. Il ragazzo si trova ora nel reparto di chirurgia ad alta intensità. Il fatto è stato segnalato dall'ospedale alla procura dei minori di Torino per gli accertamenti del caso.