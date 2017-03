Torino, si uccise dopo abusi sessuali: dopo 17 anni condannato lo stupratore

Si è chiuso in Cassazione a Roma, a ben 17 anni dall'inizio dei fatti, un processo per abusi sessuali, a Torino, su una ragazzina che dopo lo scoppio del caso si era tolta la vita. I giudici hanno respinto l'ultimo ricorso dell'imputato, un peruviano, confermando la condanna a 3 anni e 6 mesi. L'udienza davanti alla Corte è stata fissata in tempo utile per evitare la caduta in prescrizione delle accuse.