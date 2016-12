Torino, si sveglia dal coma: accusa il compagno di averla buttata in mare

Da crociera romantica in Norvegia a giallo. O almeno così si pensava,fino a quando si è svegliata dal coma e ha accusato il compagno di averla gettata in mare. Una 53enne torinese, Flora Stuardo, a luglio, era in vacanza con il compagno ed era caduta in mare dal balconcino della cabina privata della lussuosa Costa Fortuna, un volo di oltre trenta metri sopra l'acqua ghiacciata dei fiordi, davanti al porto di Flam. Viva per miracolo, era stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico, ma era entrata in coma.

Quando si è risvegliata dopo il periodo di rianimazione, la donna alla famiglia ha solo detto poche parole: "Non volevo uccidermi mi ha buttata", poi di nuovo il buoi.Il caso, archiviato in Norvegia come tentato suicidio, è stato riaperto a Torino, dove la donna è stata trasferita e ha incominciato a migliorare. Il compagno aveva raccontato di non essere riuscito a fermarla e di aver assistito impotente al gesto estremo, ma i dubbi rimangono: alcuni passeggeri della nave hanno detto di aver sentito le voci concitate di una lite e un urlo di donna, che è caduta in acqua di schiena. Ci sarebbero delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della nave in cui si vedrebbe la donna appena al balconcino prima di cadere di schiena. Gli inquirenti sono in attesa di poterle sottoporre al Ris per mettere ordine nella vicenda e risolvere il giallo della crociera tra i fiordi.