Torino, si barrica in casa e minaccia di sparare in diretta Facebook

Un uomo armato si è barricato in casa, al quinto piano di un palazzo alla periferia di Torino, minacciando di sparare. "Chiamate l'esercito", ha scritto su Facebook dove sta riprendendo la scena in diretta. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Al momento non è chiaro cosa abbia fatto andare in escandescenza l'uomo, calabrese, che si dice perseguitato e urla dal balcone frasi sconnesse contro la mafia e chiede di parlare con i giornalisti.