Torino, sgominata la banda dei "finti finanzieri": sei arresti

Per convincere le vittime ad aprire la porta di casa o a fermarsi in strada indossavano finte pettorine con la scritta "guardia di finanza". Subito dopo le bloccavano con fascette di plastica e le derubavano. Dopo un anno di indagini, i carabinieri di Torino hanno smantellato la banda dei finti finanzieri: sei le persone arrestate, accusate di avere messo a segno decine di colpi per un valore complessivo della refurtiva di oltre 200mila euro.

Vittime picchiate, legate e anche chiuse nel bagagliaio dell'auto - I sei "finti finanzieri" sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere, rapina aggravata, sequestro di persona, porto di armi, detenzione di materiale esplodente e munizioni, ricettazione, lesioni gravi.



Si ritiene che il gruppo criminale abbia commesso numerose rapine in Piemonte. In strada e in ville, ma anche in uffici postali, ditte e ristoranti. Alcune vittime sono state anche picchiate e sequestrate in casa o chiuse nel bagagliaio delle loro auto. Negli uffici postali, invece, i rapinatori agivano con il volto coperto e armati di pistola, bloccavano i dipendenti prima di entrare e una volta dentro svuotavano le casse.



Decine di perquisizioni, trovato anche tritolo - Decine le perquisizioni eseguite dai carabinieri, nel corso delle quali sono stati sequestrati 344 grammi di tritolo, diversi metri di micce esplodenti e detonanti, armi, proiettili di vario calibro, caricatori e materiale per il confezionamento dei proiettili e dell'esplosivo.