Torino, sgominata banda che assaltava bancomat: due arresti

I carabinieri della Compagnia di Rivoli, nel Torinese, hanno individuato una banda specializzata in assalti notturni a sportelli bancomat con travi di ferro, usate come ariete, ed esplosivi. Diversi i colpi in provincia di Torino e Genova. Due italiani sono stati arrestati. Gli autori dei colpi sono stati sottoposti a fermo, misura convalidata dal gip. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare eventuali altri complici.