Torino, sequestrati 7mila botti

Circa 7mila botti di Capodanno sono stati sequestrati dalla polizia nei controlli effettuati a Torino. Un commerciante, un italiano di 41 anni, è stato denunciato perché in possesso di 5.400 "Magnum" che vendeva illegalmente. In un magazzino l'uomo teneva anche un chilo di polvere di alluminio, componente per la fabbricazione di fuochi d'artificio. Denunciato poi un altro commerciante di Porta Palazzo di 26 anni: aveva 190 "Magnum" e 1.400 "Raudi".