Torino, sequestrano e stuprano una disabile: arrestati tre africani

Tre africani sono stati arrestati dalla polizia di Torino per avere sequestrato e violentato una ventenne italiana con problemi psichici. La giovane era scomparsa per 30 ore il 27 maggio dopo essere uscita da casa per andare a scuola. Era stata ritrovata da un familiare vicino a casa, e aveva raccontato di avere subito violenza da tre uomini di colore. Le indagini hanno portato a individuare un somalo e un ghanese 26enni e un nigeriano 30enne.

I tre arrestati abitano da abusivi nelle palazzine dell'ex Villaggio Olimpico che, alla periferia meridionale della città, da due anni è occupato da centinaia di stranieri. I presunti violentatori sono stati riconosciuti dalla vittima.



Raccolte le prove, gli agenti hanno aspettato che i tre uscissero, uno alla volta, dal complesso abitativo per evitare di compiere un blitz che avrebbe potuto provocare tensioni, e li hanno arrestati. Il ghanese aveva chiesto asilo politico, il nigeriano era invece già stato colpito da un'ordine di espulsione.



Nei confronti dei tre il pm Patrizia Gambardella, che ha coordinato le indagini, ha ipotizzato i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo.



Lega, proposta shock: castrazione chimica - "Il disgusto e lo sdegno certo non bastano. La bestialità di individui che abusano di una disabile è al di là dell'immaginabile e del commentabile. Per questo è essenziale passare ai fatti: si discuta subito in Senato la mia proposta di legge sulla castrazione chimica. Non ci sono altre soluzioni per chi compie reati così brutali". Lo dichiara Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega Nord al Senato.