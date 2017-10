Torino, senzatetto aggredito e dato alle fiamme in un parco: un fermo

Torino, clochard dato alle fiamme in un giardino pubblico Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sono stati degli sconosciuti", ha detto ai soccorritori il clochard aggredito a Torino. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno gli avrebbe gettato addosso del liquido a cui avrebbe poi dato fuoco. "Lui viene qui spesso. Si mette a dormire sulla panchina e c'era anche ieri. Abbiamo bevuto del vino tra le 16 e le 17, poi sono andato via". E' il racconto di Mihai Sogea, un senzatetto amico della vittima. "Lui - spiega - è un tipo tranquillo. Le persone gli danno da mangiare, gli portano del pane e dell'acqua. Mai avuto problemi. Nessuno ci ha mai infastiditi".



E' in rianimazione, prognosi riservata - Il clochard aggredito ha ustioni di secondo e terzo grado al volto. L'uomo è in rianimazione all'ospedale San Giovanni Bosco. La prognosi non è stata sciolta. Data la presenza di un edema alla gola, è stato sedato e intubato. Il centro "grandi ustionati" dell'ospedale Cto non ha dato indicazione al trasferimento.