Torino, scontro tra due auto: muore guidatore, passeggero fugge

Incidente mortale a Nichelino, alle porte di Torino. Due macchine si sono scontrate in una rotonda dopo che una delle due vi si è infilata a folle velocità per finire la sua corsa contro un palo della luce. Un trentenne è morto mentre il passeggero che era a bordo con lui è fuggito a piedi. Alla guida del secondo veicolo coinvolto nell'incidente una donna, portata per precauzione all'ospedale di Moncalieri ma le cui condizioni non sono gravi.