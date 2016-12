Torino, scontro tra bus e tram: quattro persone in ospedale

Incidente a Torino in corso Tassoni dove un autobus turistico si è scontrato con un tram della linea 16. Non è chiara la dinamica e sul posto si trovano tre pattuglie della polizia municipale e la squadra infortunistica. Al momento quattro persone sono state trasportate all'ospedale, tre in codice verdi e un codice giallo, due all'Ospedale Martini e due all'Ospedale Maria Vittoria. Il tram è deragliato, sul posto anche i vigili del fuoco.