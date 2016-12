Torino, Riesame respinge richiesta nuovi arresti per terrorismo Fai

Il Tribunale del Riesame di Torino ha respinto la richiesta della Procura di procedere a due nuove misure cautelari (dopo le sette spiccate a settembre) nell'ambito dell'inchiesta per terrorismo contro gli anarchici delle Fai/Fri. I magistrati inquirenti avevano chiesto di rivisitare il diniego del gip all'arresto di due degli indagati a piede libero. La Procura non ha presentato ricorso in Cassazione.