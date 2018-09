Torino, riapre il bordello delle bambole di silicone ma... cambia indirizzo

Prenotazioni e sold out salvi: riapre a Torino la prima casa d'appuntamento italiana con sex doll, che era stata chiusa a poche settimane dall'apertura per delle irregolarità sanzionate dalla polizia locale. I gestori hanno ricevuto l'ok dal Comune per l'attività di affittacamere e per mettersi in regola con la licenza cambieranno indirizzo. Addio, dunque, all'alcova di Mirafiori, il bordello delle bambole di silicone avrà un nuovo indirizzo. Mentre le prenotazioni, anche durante la chiusura, non si sono mai fermate.