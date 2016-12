Torino, rapina una banca per fare il regalo di nozze alla figlia

Il bottino della rapina in banca, 150mila euro in contanti, era il regalo di nozze per la figlia. Il padre della sposa, però, non ha partecipato al matrimonio perché è stato arrestato dai carabinieri. Il blitz dei militari a Torino, poche ore prima del fatidico sì. In manette altre cinque persone, colleghi dell'uomo. I sei avevano pianificato anche un'altra rapina da compiere dopo la festa.