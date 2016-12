Torino, ragazza trovata morta con un coltello nel petto: si indaga

17:02 - Una 26enne di origine greca, madre di un bambino, è stata trovata morta nel suo appartamento a Settimo Torinese con un coltello conficcato nel petto. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma in casa non risultano segni di effrazione e la porta era chiusa dall'interno. L'ipotesi più probabile è quella del suicidio, poiché pare che la ragazza soffrisse di crisi depressive. I carabinieri stanno però indagando senza scartare altre ipotesi.

A trovare il cadavere è stato il cognato della vittima, preoccupato perché non era andata a prendere il figlio a scuola. Si segue la pista del suicidio visto che la giovane era depressa anche perché non riusciva a trovare lavoro. L'allarme è scattato in serata, dopo alcune ore di ricerche. Il cognato, a cui si erano rivolti gli insegnanti del bambino al termine delle lezioni, ha suonato a lungo il campanello senza avere alcuna risposta. La porta era chiusa a chiave, così ha deciso di entrare da una finestra dell'appartamento, che si trova al piano rialzato.



Riverso sul pavimento della cucina, in una pozza di sangue, il corpo della ventiseienne, di origini greche, con un grosso coltello conficcato nel petto. Immediata la chiamata al 112 e l'intervento, insieme con le pattuglie dei carabinieri, del 118. Inutile, però, l'intervento del medico dell'ambulanza, che ha potuto solo constatare il decesso della giovane.



Dalle prime testimonianze quella che emerge è una situazione di disagio. La vittima sembra infatti che soffrisse di crisi depressive tanto che, in assenza del marito, la suocera aveva preferito starle vicino e aveva passato la scorsa notte con lei. I carabinieri, presenti sul posto con gli esperti della scientifica, stanno ultimando i rilievi. Al momento della tragedia in casa non c'era nessuno e non sembra nemmeno esserci stata una colluttazione.