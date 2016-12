Torino, quattro aggrediti con acido

Quattro persone sono rimaste ferite da un uomo che ha lanciato loro addosso dell'acido ed èpoi fuggito. L'episodio a Torino nella zona di Porta Palazzo. I carabinieri sono sulle tracce di un magrebino, forse ubriaco. I quattro feriti, tutti uomini italiani e stranieri sono stati trasportati all'ospedale Maria Vittoria per le cure. Ai militari dell'Arma hanno riferito di non conoscere l'autore del gesto e non hanno saputo spiegarne i motivi.