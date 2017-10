Torino, preso un rapinatore seriale di farmacie | In un video scivolava sul bancone

Polizia a carabinieri in un'operazione congiunta hanno arrestato un rapinatore seriale di farmacie a Torino . Si tratta di Ettore Puddu , 46 anni, che a giugno, luglio e settembre ha rapinato la farmacia comunale di corso Vittorio Emanuele 182 e poi anche quella di via Monginevro e di corso Peschiera. Le immagini delle telecamere lo ritraggono con con sciarpa, berretto e tuta da ginnastica, indumenti che sono poi stati effettivamente ritrovati durante le perquisizioni a casa sua. Federfarma lancia l'allarme .

Il bottino - Puntualmente intorno al 20 del mese Puddu rapinava una farmacia minacciando personale e clienti senza mai usare la violenza fisica. Una volta durante uno di questi furti è anche scivolato sul bancone. Le somme arraffate vanno dai 290 ai 450 euro a seconda del colpo.



L’allarme di Federfarma - Da tempo la federazione dei farmacisti denuncia le precarie condizione di sicurezza dei propri associati. "Purtroppo, nostro malgrado, siamo in cima alle classifiche della criminalità per furti e rapine. Dopo di noi vengono i benzinai e i tabaccai. A seguire gioiellieri e banche" ha recentemente dichiarato Guido Argano, consigliere della Federfarma della provincia torinese. I dati in possesso dell'associazione le hanno consentito di stilare una classifica: "Le farmacie di Roma sono le più rapinate d’Italia, poi c’è Milano e al terzo posto Torino. Forse bisognerebbe incrementare i controlli nei mercati rionali - conclude Argano - dove in genere vengono riveduti questi prodotti, spesso con sconti irragionevoli. Basterebbe verificare la provenienza delle creme per capire sono prodotti rubati".