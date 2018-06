Torino, piazza San Carlo un anno dopo: corona di fiori per vittima

A un anno esatto dalla calca che causò oltre 1.500 feriti davanti al maxi schermo allestito in piazza San Carlo a Torino in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid, una corona di alloro è stata deposta in memoria di Erika Pioletti, la 38enne di Domodossola morta dopo alcuni giorni di agonia. Presente alla cerimonia il sindaco Chiara Appendino, i gonfaloni delle istituzioni locali e una rappresentanza della Juventus.