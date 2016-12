Torino, pensionato 70enne ucciso in casa: forse rapina finita male

La vittima, un ex operaio Fiat che non aveva figli ed era rimasto vedovo per due volte, viveva da solo nell'appartamento dove è stato trovato morto dai vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione dai medici dell'Asl che lo avevano in cura: l'uomo non si era presentato a un appuntamento fissato da tempo. I sanitari hanno così deciso di recarsi a casa sua pensando che stesse male e, visto che non apriva la porta, hanno chiamato i vigili del fuoco.



Secondo la testimonianza di una vicina di casa il brutale omicidio sarebbe avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì nell'appartamento al piano rialzato del condominio di edilizia pubblica nel quartiere Lucento, in cui la vittima abitava da 35 anni. La polizia sta cercando l'arma del delitto, probabilmente una mazzetta da muratore, e sta valutando alcune impronte di scarpa trovate all'interno dell'alloggio.



Il cadavere era steso sotto il tavolo della cucina in un lago di sangue. L'appartamento è stato trovato apparentemente in ordine, ma dall'appartamento sembra manchi qualcosa. Quasi certo che sia stato lui ad aprire la porta al suo assassino, visto che l'appartamento era dotato di antifurto. Alcuni condomini puntano l'indice su una serie di furti avvenuti negli ultimi giorni in appartamenti, cantine e persino nella sede del comitato inquilini. "Hanno portato via cose di scarso valore - raccontano - come pacchi di pasta e di farina. Non vorremmo che lo stesso ladro abbia approfittato della bonta' d'animo del signor Giovanni per colpirlo e rubargli quel poco che aveva"