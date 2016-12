Torino, pedone investito e ucciso da un'auto civetta della polizia

A Torino un'auto "civetta" della polizia, cioè senza contrassegni, ha investito e ucciso un 39enne, Ciro Lo Muscio . L'incidente è avvenuto in corso Grosseto. La vittima stava attraversando la strada a 50 metri dalle stirsce pedonali quando è sopraggiunta la Fiat Punto che l'ha travolta. L'agente alla guida, un 26enne, ha subito fermato la macchina per soccorrere il pedone, morto all'arrivo dell'ambulanza. Si indaga sulla dinamica dell'incidente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21. L'auto della polizia viaggiava senza sirene né lampeggiante. Sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata.



Tensione in strada, intervengono i vigili - L'incidente ha causato momenti di forte tensione nella zona. Molti residenti sono scesi in strada infuriati e hanno inveito contro l'agente, come racconta La Stampa. Per riportare la calma sono intervenuti i vigili.



Quello di martedì sera è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti. Il limite di velocità, su corso Grosseto, è di 70 km/h. La perizia chiarirà a quanto stesse viaggiando l'auto civetta mentre l'automobilista è già stato sottoposto all'alcol-test, risultando negativo.