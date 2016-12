Torino: paura per calcinaccio caduto da cavalcavia, no feriti

Un grosso calcinaccio si è staccato dal cavalcavia della tangenziale di Torino, a Moncalieri. Il crollo in corso Trieste, segnalato da alcuni automobilisti, non ha causato né feriti né danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, oltre a rimuovere il calcinaccio, stanno accertando le ragioni del crollo. Il cavalcavia, rampa di accesso alla tangenziale di Torino e alle autostrade per Piacenza e Savona, non è stato chiuso al traffico.