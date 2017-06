Torino, panico durante Champions: i pm cercano ragazzo con zainetto

Secondo indiscrezioni, due tifosi della Juventus sarebbero stati sentiti per tutta la notte in Questura.



La probabile ricostruzione - Nel video che circola in Rete si vede il fuggi fuggi generale attorno al ragazzo a torso nudo e con lo zainetto in spalla. Poi una ragazza si avvicina, sembra, per cercare di portarlo via e, in un secondo momento, è un ragazzo ad avvicinarlo e ad abbracciarlo, come a sottolineare che non c'è alcun pericolo.



Dalle immagini sembra di poter quindi dedurre che qualcosa detta o fatta dal ragazzo potrebbe aver innescato il panico che ha causato il ferimento di circa 1.500 persone, di cui tre in maniera grave.