Torino, padre e figlia disabile trovati morti in casa: è mistero sulle cause

Padre e figlia sono stati trovati morti nella loro casa di Torino. L'uomo, 72 anni, viveva con la figlia disabile, affetta dalla sindrome di Down. A dare l'allarme è stata la madre. Trovati i corpi senza vita dei familiari stesi a letto, la donna ha subito allertato parenti e soccorsi. I carabinieri non hanno riscontrato segni di violenza e non escludono che la morte sia dovuta a cause naturali. Disposti gli esami tossicologici.