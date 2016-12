Torino, oppresso dai debiti uccide la moglie a martellate poi si impicca

Un 69enne ha ucciso a martellate la moglie 72enne nel loro appartamento in un condominio alla periferia di Torino, e quindi si è impiccato in cantina. Il movente dell'omicidio suicidio, secondo la polizia che nell'abitazione ha trovato un biglietto, sarebbe da addebitare a motivi economici: l'uomo non avrebbe retto il peso dei debiti, dei quali la moglie era all'oscuro, e avrebbe deciso nella notte di farla finita.