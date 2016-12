Torino, offrivano degustazione di cannabis a ragazzini: 2 fermi

L'uomo alla guida della vettura ha ammesso di aver consegnato gratis la droga ai ragazzini per far loro conoscere e scoprire il sapore e il piacere di una "canna". I due romeni sono stati denunciati mentre i minori sono stati accompagnati dai genitori.



La vasta operazione antidroga - Nell'ambito della stessa attività, sono state effettuate diverse retate nei quartieri Barriera di Milano, Parella e Crimea. I carabinieri hanno identificato 257 persone, controllato 7 esercizi pubblici e 71 autovetture. Al termine dell'operazione, 13 persone sono state arrestate e altre 10 denunciate. Sette degli arrestati sono spacciatori di varie nazionalità, mentre gli altri sei sono latitanti rintracciati sul territorio. Tra questi ultimi un italiano di 51 anni che deve scontare dieci anni per spaccio, rapina e altri reati che era fuggito dieci giorni fa dalla comunità in cui era stato mandato con la formula dell'affidamento in prova.



Nel corso dei blitz, i militari dell'Arma hanno sequestrato quasi cento grammi di droga, tra eroina, cocaina e marijuana. La maggior parte dei contatti tra clienti e spacciatori avveniva attraverso i cellulari, con chiamate e messaggi che gli investigatori stanno analizzando.