Torino, nuovo rogo in un campo nomadi: tensioni nella notte

Tensione nella notte a Torino per l'ennesimo rogo divampato in un campo nomadi nella periferia nord della città. A prendere fuoco sono state le masserizie accatastate nell'area, da cui si è levata una colonna di fumo nero visibile fino in corso Vercelli. Un centinaio di residenti è sceso in strada per protestare e chiedere lo sgombero del campo di via Germagnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti in tenuta anti sommossa.