Torino, non vedente si presenta alla visita oculistica alla Asl con cane guida: "La bestia non entra"

"La bestia qui non entra, avanti un altro": è stata questa l'inaspettata reazione di un medico oculista della Asl di Torino quando in sala d'attesa ha trovato un paziente non vedente che doveva essere visitato e che era in compagnia del suo cane guida. A nulla sono valse le spiegazioni dell'uomo, come riporta Il Corriere della Sera, che insisteva nel dire che senza il suo Fuego non poteva muoversi. "Questa è casa mia, non me ne frega niente", sarebbe stata la risposta del dottore che è stato denunciato.