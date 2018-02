Torino, non vaccinarono bimba di 7 anni contro tetano: genitori indagati per lesioni colpose

I genitori della bambina che, ad ottobre, era stata ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino perché, non essendo vaccinata, aveva contratto il tetano, sono indagati per lesioni colpose. Dopo i controlli i medici avevano scoperto che la piccola, 7 anni, non aveva mai eseguito nessuna vaccinazione. Stessa situazione anche per il fratellino di 10 mesi. Ora entrambi i fratellini sono stati vaccinati.