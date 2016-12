8 ottobre 2014 Torino, no Tav lanciano bombe carta davanti all'aula bunker: ferito un Cc E' accaduto al carcere delle Vallette che in questi giorni ospita i processi per le violenze in Val di Susa Tweet google 0 Invia ad un amico

20:45 - Alcune bombe carta sono state lanciate da un gruppo di antagonisti davanti al carcere delle Vallette, a Torino, all'ingresso dell'aula bunker che in questi giorni ospita i processi per le violenze dei No Tav in Val di Susa. Durante il blitz sono stati utilizzati anche grossi petardi. Un carabiniere, in servizio di vigilanza, è rimasto stordito da una delle esplosioni e medicato dal personale del 118. Sull'episodio indaga la polizia.