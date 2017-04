Torino, moto a folle velocità investe pedone: morti anche i due centauri

Tre persone sono morte a Torino in un incidente stradale avvenuto non lontano dallo stadio Grande Torino e dal PalaAlpitour. Due persone in sella a una moto hanno investito un pedone: sono morti sul colpo il ragazzo investito e il conducente del mezzo, mentre la passeggera è morta poco dopo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla.