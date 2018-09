Torino, maestra va in pensione e raduna gli ex allievi: in 400 per la sua festa

Il popolo degli "azzurri a quadretti" è pronto a radunarsi. Sono circa 400 e si riuniranno presto, tutti insieme, per salutare il loro "generale": la maestra Nelide Tua che va in pensione e vuole giocare con loro un'ultima volta. L'ex docente, della materna Rousseau di Torino, dopo più di quarant'anni di carriera saluta la scuola e vuole farlo insieme a tutti i suoi ex alunni. Li ha cercati uno a uno: dai primi, nati nel 1973 e che adesso hanno 45 anni, fino a quelli dell'ultima classe che ha lasciato a giugno.

Gli "azzurri a quadretti""Si sentono azzurri a quadretti per sempre" i bambini di Nelide, spiega Luisa la mamma di Agnese, 24 anni, e Giulio di 22. Entrambi hanno frequentato la classe della maestra Tua. Così come Elena, 22 anni, per la quale Nelide è stata come "una seconda mamma". "Porto con me ancora i suoi insegnamenti – dice – preziosissimi anche per la mia carriera universitaria, ormai giunta al termine". Continua a rimanere in contatto con loro anche quando crescono e vanno via "mi capita spesso – dice Tua a Tgcom24 – di andare alle loro lauree e partecipare ai matrimoni".