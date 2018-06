Torino-Lione, i No Tav chiedono un accertamento alla Corte dei Conti

Il movimento "No Tav" si appella alla Corte dei Conti per chiedere un "accertamento delle responsabilità amministrative e contabili in relazione al danno erariale" a suo giudizio derivante dall'avvio dei lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria della Torino-Lione in Val Susa. L'esposto è stato presentato il 28 maggio da esponenti del Controsservatorio Val Susa, supportati da docenti di diritto dell'Università di Torino.