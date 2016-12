Torino, intera famiglia intossicata da esalazioni carbonella

Le esalazioni di un braciere alimentato a carbonella hanno intossicato una famiglia di extracomunitari che abita in via Malone a Torino. I due figli della coppia hanno perso conoscenza mentre facevano la doccia. A soccorrerli sono stati i genitori che hanno subito chiamato il 118 e i vigili del fuoco. L'intera famiglia è stata portata in ospedale per controlli.