Torino, incidente tra quattro tassisti e un driver Uber: "Mi hanno aggredito"

Quella tra Uber e i taxi tradizionali sembra una lotta per il dominio del territorio, con risvolti violenti. Dopo gli episodi di Milano adesso è la volta di Torino: l'incidente stradale avviene nel centrale quartiere di San Salvario, tra quattro tassisti e un guidatore. Come sono andati i fatti non è chiaro, ma alcuni passanti hanno testimoniato un tentativo di aggressione da parte dei quattro contro il guidatore Uber.