Torino,incidente auto:morto 19enne

Un 19enne, Mario Cignetti, residente a San Martino Canavese, nel Torinese, è morto in un incidente stradale avvenuto a Balangero. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 2 a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata frontalmente con un furgoncino. Il ragazzo è rimasto incastrato nelle lamiere e quando i vigili del fuoco lo hanno estratto era morto. Ferito in modo lieve l'altro conducente.