Torino, incendio in Val di Susa: evacuate alcune borgate

Un incendio è divampato a Bussoleno (Torino), in Val di Susa. Le fiamme hanno bruciato un centinaio di ettari di vegetazione a 1.900 metri di quota. I vigili del fuoco, impegnati a domare il rogo, anche con l'ausilio di due canadair, hanno evacuato alcune borgate e tratto in salvo un'anziana da un casolare di Chianocco. Ancora da stabilire le cause dell'incendio, alimentato dal forte vento.