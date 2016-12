Torino, "Il mio ex voleva bruciarmi viva davanti agli amici"

E' viva per miracolo. Lo deve al suo sangue freddo e alla sua prontezza di riflessi. Era già stata cosparsa di benzina, quando con un calcio ha allontanato il suo aggressore che aveva l'accendino in mano, pronto a darle fuoco. A raccontare quei terribili momenti è una ragazza di 23 anni di Torino, vittima di una vendetta da parte del suo ex. "I suoi amici erano lì a ridere", racconta ai microfoni di Tgcom24.

Ha rischiato di morire bruciata viva per mano del suo ex, mentre gli amici tutt'attorno ridevano e non intervenivano. Ha visto la morte in faccia, ma non si è persa d'animo e ora può raccontare la brutta avventura.

Nel frattempo, il suo carnefice, 24 anni, è a piede libero. "Non ho paura di lui", conclude la giovane che non teme di incontrare il suo aggressore per strada.