Torino, giovane travolto e ucciso da un taxi sul marciapiede

Tragedia a Torino: un ragazzo di 28 anni, Morris Divorziati, è morto travolto da un taxi la scorsa notte in pieno centro città. Da una prima ricostruzione, il mezzo pubblico è stato urtato da un'auto, lanciata a tutta velocità, e si è ribaltato finendo sul marciapiede dove stava passeggiando un gruppo di giovani. Uno di loro è rimasto schiacciato e non c'è stato nulla da fare.

L'incidente nella centralissima via XX settembre, angolo via Arcovescovado. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e la polizia municipale, che indaga sulla esatta dinamica di questa tragedia. Fatale per il 28enne un grave trauma alla testa.



Con lui c'era un giovane napoletano, 27 anni, M.D.F., ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino. I conducenti dei due veicoli che si sono scontrati, una Fiat 500 guidata da un giovane di 19 anni ed un taxi condotto da un 22enne, si sono fermati a prestare i primi soccorsi.