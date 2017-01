Torino, gdf sequestra 52mila giocattoli non a norma

La guardia di finanza ha sequestrato oltre 52mila giocattoli in un noto negozio di giocattoli di Pinerolo (Torino) perché non conformi alle norme in vigore. Bambole, dinosauri di plastica, macchinine erano sprovvisti delle indicazioni circa la loro provenienza, ovvero le istruzioni in lingua italiana, oltre alle precauzioni d'uso di sicurezza. Si indaga ora per risalire ai distributori, produttori o importatori dei giocattoli sequestrati.