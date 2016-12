Torino, furto da sette milioni di euro: quattro persone in manette

Svolta nelle indagini per il colpo da 7 milioni di euro messo a segno nei mesi scorsi in un appartamento del centro di Torino. La polizia ha arrestato infatti 4 persone: due uomini e due donne. Il furto è stato compiuto alla fine dello scorso settembre: i malviventi avevano aspettato che la proprietaria, una donna di 62 anni, andasse in vacanza per svaligiarle la casa e rubarle sette milioni di euro tra contanti, gioielli e pezzi di antiquariato.